Inzaghi po sezonie może zostać zwolniony z Interu

Mediolańczycy rozglądają się za nowym kandydatem

Jednym z nich jest Roberto De Zerbi

De Zerbi przejmie stery po Inzaghim?

Inter Mediolan poniósł dziewięć porażek w Serie A w tym sezonie i plasuje się daleko od lidera ligi Napoli, rozczarowując tym samym kierownictwo klubu, które ma wątpliwości co do przyszłości Simone Inzaghiego na stanowisku trenera pierwszego zespołu. O losach szkoleniowca zdecyduje przede wszystkim awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Sternicy nerazzurrich już rozglądają się za ewentualnym następcą Inzaghiego, aby mieć gotowy plan na lato w przypadku ewentualnego zwolnienia dotychczasowego szkoleniowca.

Tuttosport sugeruje, że Inter myśli o nawiązaniu współpracy z Antonio Conte, Vincenzo Italiano lub Roberto De Zerbim, przy czym ten ostatni ma być faworytem na stanowisko nowego trenera nerazzurrich.

43-letni De Zerbi przewyższył oczekiwania w Premier League prowadząc Brighton i przyciągnął uwagę wielu klubów w całej Europie. Również Tottenham poważnie rozważa zatrudnienie go jako następcy Conte, który jest bliski odejścia z klubu .

