Imago / Nigel Keene / Pro Sports Images Na zdjęciu: Hugo Lloris

Hugo Lloris opuści po sezonie drużynę Tottenhamu

Francuz stracił miejsce między słupkami na rzecz Guglielmo Vicario

Bramkarz do Londynu trafił w 2012 roku

Hugo Lloris i jego 12-letnia przygoda w stolicy Wielkiej Brytanii zbliża się wielkimi krokami do końca. Kontrakt bramkarza z Tottenhamem wygasa wraz z końcem sezonu i nie zostanie przedłużony. “Spurs” od dawna szukali zmiennika, który przejmie pałeczkę po Francuzie. Dopiero przed startem obecnej kampanii udało im się znaleźć odpowiedniego następcę. Miejsce w bramce drużyny Ange Postecoglu zajął sprowadzony z Empoli – Guglielmo Vicario. Zaskakująca forma Włocha sprawiła, że Lloris ani na moment nie podniósł się z ławki rezerwowych.

36-letni golkiper do Tottenhamu trafił w 2012 roku z Lyonu za 12.6 miliona euro. W tym czasie dla “Kogutów” zagrał aż 444 mecze, w których 151 razy zachował czyste konto. Podczas kampanii 2018/2019 dotarł z klubem do finału Ligi Mistrzów, gdzie przegrali 0-2 z Liverpoolem. Lloris to były reprezentant Francji. W drużynie narodowej zagrał 145 spotkań. Razem z “Trójkolorowymi” zdobył Mistrzostwo Świata oraz wygrał Ligę Narodów.