fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Harry’ego Kane’a

Reprezentant Anglii został wyceniony przez Tottenham Hptspur na 100 milionów funtów

The Times podaje, że informacje w tej sprawie miały dotrzeć oficjalnie do Manchesteru United

29-latek ma umowę ważną z The Spurs do końca czerwca 2024 roku

Tottenham oczekuje kroci za Kane’a

Tottenham Hotspur ustalając zaporową cenę wywoławczą za Harry’ego Kane’a ma nadzieję, że ostatecznie odstraszy ona kluby zainteresowane napastnikiem. Kolejka chętnych liczy kilka klubów. Oprócz wspominaego na wstępie Manchesteru United są to także: Real Madryt, czy Bayern Monachium.

Wiadomo, że sternicy The Spurs niechętnie podchodzą do tematu sprzedaży piłkarza. Już w 2021 roku klub nie wyraził zgody na transfer z udziałem Kane’a. Wówczas władze ekipy z Old Trafford oferowali londyńczykom 75 milionów funtów plus 25 milionów funtów w formie bonusów.

Tottenham wierzy, że angielski napastnik będzie chciał zostać w szeregach The Spurs, chcąc pobić rekord Alana Shearera pod względem bramek w Premier League. Były napastnik między innymi Newcastle United i reprezentacji Anglii ma na swoim koncie 260 goli w lidze. Kane jak dotąd zdobył 204 bramki.

W tym sezonie napastnik Tottenhamu strzelił 22 gole w 38 występach, licząc wszystkie rozgrywki.

Czytaj więcej: Kane wyceniony przez Tottenham. To może odstraszyć chętnych