W nocy z niedzieli na poniedziałek Tottenham zwolnił Antonio Conte. Do końca sezonu jego obowiązki pełnić będzie Cristian Stellini, ale Spurs już poszukują długofalowego rozwiązania.

Antonio Conte nie jest już trenerem Tottenhamu. Do końca sezonu zespół poprowadzi Cristian Stellini

Spurs mają listę potencjalnych następców

Na jej szczycie znajdują się Julian Nagelsmann i Mauricio Pochettino

Nagelsmann, wielki powrót czy jeszcze inna opcja? Tottenham planuje przyszłość

Tottenham czekał aż do niedzielnej nocy, by wreszcie podjąć decyzję w sprawie Antonio Conte. Klub zwolnił Włocha, a ostatecznym punktem zapalnym była konferencja prasowa po niedawnym remisie z Southampton (3:3), podczas której trener naskoczył na własnych piłkarzy. Londyńczycy poinformowali, że dotychczasowy asystent Conte, Cristian Stellini, będzie prowadził zespół do końca sezonu.

W kolejnej kampanii Daniel Levy chce już jednak widzieć na ławce znacznie większe nazwisko. Od momentu zwolnienia Mauricio Pochettino, Spurs stawiali raczej na konserwatywnych szkoleniowców. Daily Mail uważa, że nadszedł czas, by Koguty wróciły do grania ofensywnego, ekspansywnego futbolu. Dlatego też faworytem do znalezienia pracy w północnym Londynie jest Julian Nagelsmann. Anglicy muszą jednak być gotowi na walkę z Realem Madryt o względy Niemca. Drugim z mocnych kandydatów jest wspomniany Pochettino, którego powrotu wyczekują kibice Tottenhamu. Dalej na liście znajdują się również Luis Enrique, Marco Silva z Fulham, Oliver Glasner z Eintrachtu, a także Roberto De Zerbi z Brighton.

Z pewnością Levy skrupulatnie przeanalizuje sytuację. W teorii ma on sporo czasu, ale z drugiej strony takie nazwiska jak Nagelsmann, Pochettino czy Enrique nie będą czekać na niego wiecznie. Znajdujący się do niedawna na liście Kogutów Thomas Tuchel zdążył już przejąć Bayern Monachium.

