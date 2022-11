Manchester United poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Cristiano Ronaldo za porozumieniem stron. Oznacza to, że kapitan reprezentacji Portugalii może już szukać nowego klubu jako wolny agent. Manchester United rozwiązał umowę z Cristiano Ronaldo za porozumieniem stron Takie działanie to efekt głośnego wywiadu Portugalczyka z The Sun Kapitan reprezentacji Portugalii może zatem związać się z nowym

