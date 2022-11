PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo we wtorek został wolnym zawodnikiem. Marca już donosi, jakie kluby są zainteresowane byłym graczem Manchesteru United.

Manchester United we wtorek poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Cristiano Ronaldo

Portugalczyk przebywa obecnie na mundialu, ale może już negocjować nowym pracodawcą

Hiszpańska Marca donosi, że 37-latkiem interesują się Newcastle United i Al-Nassr

Anglia lub Arabia Saudyjska – dwie możliwości dla Ronaldo

Nie kończą się zawirowania wokół kariery Cristiano Ronaldo. Jego głośny, podzielony na staranne fragmenty, wywiad z The Sun spełnił swą powinność – przynajmniej częściowo. O kapitanie reprezentacji Portugalii zrobiło się głośno i nie znikał z nagłówków przez blisko tydzień. Przypomnijmy, że w rozmowie z dziennikarzem otwarcie krytykował funkcjonowanie Manchesteru United. Wyraził też brak szacunku wobec Erika ten Haga.

Klub nie pozostawił tych wypowiedzi bez reakcji. We wtorek wieczorem Czerwone Diabły poinformowały, że doszły z 37-latkiem do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu. Obie strony skomentowały to rozstanie lakonicznymi oświadczeniami. W praktyce oznacza to jednak, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki jest wolnym agentem. To może pomóc mu w znalezieniu nowego pracodawcy.

Hiszpańska Marca donosi, że na ten moment Ronaldo najmocniej zastanawia się nad jednym z dwóch kierunków. Weterana kuszą bowiem zarówno Newcastle United, jak i Al-Nassr. Oba kluby łączy postać saudyjskiego właściciela: Mohammeda Bin Salmana. Sroki już latem usiłowały sprowadzić Portugalczyka, a teraz może być im o to łatwiej. Tym bardziej, że zajmują w tabeli wyższą lokatę, niż Manchester United. W obu ekipach 37-latek mógłby liczyć na intratny kontrakt.

Ronaldo wystąpił w tym sezonie w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i dwie asysty.

