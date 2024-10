PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Thomas Frank może przejąć Manchester United

Erik ten Hag nie może być pewny swojej przyszłości na Old Trafford. Co prawda, Manchester United jeszcze nie zwolnił holenderskiego szkoleniowca, ale w każdej chwili może dokonać roszady na ławce trenerskiej. Jeśli gra drużyny Czerwonych Diabłów nie ulegnie poprawie, to włodarze angielskiego giganta będą wręcz zmuszeni do zatrudnienia nowego menedżera, żeby ukontentować narzekających na wyniki oraz styl kibiców.

Dotychczas z posadą trenera Manchesteru United były łączone takie nazwiska jak Gareth Southgate, Massimiliano Allegri czy Xabi Alonso. Jednak faworytem do przejęcia zespołu Red Devils jest inny szkoleniowiec, a tak przynajmniej twierdzi brytyjski dziennik “Daily Mail”. Według wspomnianej gazety Thomas Frank z Brentfordu wyrósł na głównego kandydata do zastąpienia Erika ten Haga na ławce trenerskiej Czerwonych Diabłów.

50-letni Duńczyk z powodzeniem prowadzi drużynę Pszczół od października 2018 roku. Brentford pod wodzą Thomasa Franka zrobił ogromne postępy, czego efektem jest regularna gra w Premier League. Co ciekawe, w tym momencie londyńska ekipa znajduje się wyżej od Manchesteru United w ligowej tabeli. Zespół The Bees ma 2 punkty więcej i zajmuje 11. miejsce w stawce, przy czym ekipa z Old Trafford plasuje się na 14. pozycji.

Całej sytuacji smaczku dodaje fakt, że Manchester United podejmie na własnym stadionie Brentford w najbliższej kolejce angielskiej ekstraklasy. Erik ten Hag zmierzy się więc ze swoim potencjalnym następcą, a w przypadku porażki jego posada zawiśnie na włosku.