Lukaku wbił szpilkę w Chelsea. Opowiedział o pobycie w Anglii

Romelu Lukaku latem odszedł z Chelsea do Napoli. W podcaście Friends of Sports wbił szpilkę w były klub. Belg wyznał, że w Londynie chcieli, aby grał jak Didier Drogba.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Widzą kogoś zbudowanego tak jak ja i myślą, że to nowy Drogba – mówi Lukaku

Romelu Lukaku latem 2021 roku bezpośrednio po zdobyciu przez Inter Mediolan mistrzostwa kraju zdecydował się odejść do Chelsea. The Blues zapłacili za Belga aż 113 milionów euro. Historia rosłego napastnika z londyńskim klubem nie potoczyła się jednak po jego myśli. Już rok później wrócił do Mediolanu na zasadzie wypożyczenia. Z kolei sezon 2023-2024 spędził na wypożyczeniu w AS Romie.

Ostatecznie po nieudanym pobycie w Chelsea, który de facto trwał tylko jeden sezon został definitywnie sprzedany do SSC Napoli. Partenopei zapłacili za reprezentanta Belgii ok. 30 milionów euro, co dla Londyńczyków było ogromną stratą finansową.

31-latek no nowo odżył w Neapolu, gdzie w 5 meczach zdobył 3 gole i zaliczył 4 asysty. W nowym klubie pracuje pod okiem Antonio Conte, u którego notował najlepszy sezon w karierze za czasów Interu Mediolan. Niedawno był gościem podcastu na antenie Friends of Sports. W rozmowie opowiedział o pobycie w Anglii oraz wskazał powód, czemu nie udało mu się błysnąć w Premier League.

– W Anglii chcieli mnie wsadzić w pole karne. Widzą kogoś zbudowanego tak jak ja i myślą, że to nowy Drogba. Nie jestem taki. Didier częściej grał tyłem do bramki, potrafił utrzymać się przy piłce niezależnie od tego skąd przyszło podanie. To nie był mój styl – powiedział Romelu Lukaku, cytowany przez Fabrizio Romano.

Druga przygoda Lukaku z Chelsea zakończyła się na 44 meczach, w których zdobył 15 goli. Wcześniej barw The Blues bronił w latach 2011-2014.