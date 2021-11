Były obrońca Chelsea i zarazem legenda tego klubu John Terry poparł decyzję Tottenhamu o zatrudnieniu Antonio Conte na stanowisku nowego szkoleniowca Spurs.

Terry poparł decyzję Tottenhamu o zatrudnieniu Conte na stanowisku trenera

Obaj panowie odnosili wspólnie sukcesy w Chelsea

John Terry napisał do Harry’ego Kane’a za pośrednictwem Instagrama

Terry jest fanem warsztatu trenerskiego Conte

Terry i Conte mieli przyjemność pracować ze sobą m.in. w sezonie 2016/2017, kiedy to The Blues pod przewodnictwem nowego trenera Tottenhamu sięgnęli po mistrzostwo Anglii. Finalnie Conte jednak stracił pracę w Chelsea w 2018 roku, mimo wygrania Pucharu Anglii w kolejnym sezonie po zdobyciu mistrzostwa.

John Terry jest zdania, że Antonio Conte świetnie sprawdzi się w roli nowego trenera Spurs, o czym świadczy jego wypowiedź na Instagramie pod jednym z postów informujących o zatrudnieniu Conte na nowym stanowisku.

– Nienawidzę tego mówić, ale co to za transfer. Gracze Tottenhamu pokochają Antonio i jego sztab. Bądź gotowy do pracy, Harry – napisał Terry.

Antonio Conte podpisał z Tottenhamem kontrakt, który ma obowiązywać do czerwca 2023 roku. W przeszłości Conte był szkoleniowcem takich klubów jak Inter Mediolan, Chelsea czy Juventus.

