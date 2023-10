Ten Hag zaskoczył. “Pierwsza połowa potoczyła się tak, jak chcieliśmy”

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United poległ w derbach przed własną publicznością

Obywatele wygrali w niedzielę na Old Trafford aż 3-0

Erik ten Hag uważa, że w pierwszej połowie jego drużyna spisywała się bardzo dobrze

Nierówne połowy Czerwonych Diabłów

Manchester United przegrał w niedzielnych derbach na Old Trafford z Manchesterem City aż 0-3. Choć w pierwszych minutach Czerwone Diabły wyglądały nieźle, z biegiem czasu rosła przewaga na korzyść Obywateli, którzy finalnie okazali się bezlitośni.

Erik ten Hag uważa, że do przerwy gra jego drużyny wyglądała bardzo dobrze. Do szatni piłkarze schodzili z wynikiem 1-0 dla gości, za co odpowiadał Erling Haaland, który wykorzystał rzut karny.

– W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze, broniliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy dobre kontrataki, dobre okazje, ale powinniśmy mieć z nich większą korzyść. Rzut karny zmienił oblicze meczu. Pierwsza połowa potoczyła się tak, jak chcieliśmy. W drugiej połowie, przy stanie 0-2, trzeba było na nich ruszać całą ofensywą. Gdy tego nie robiliśmy, to znajdowali wolnego zawodnika. Trzeba być lepiej zorganizowanym.

– Jesteśmy przybici, ale zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Będziemy rozczarowani i źli. W poniedziałek wracamy jednak do treningów. Trzeba starać się grać bardziej ofensywnie. Widzieliście, że pracowaliśmy bardzo ciężko i wprowadziliśmy świeże siły – mówił holenderski menedżer.

