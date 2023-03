fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Po kompromitującej porażce na Anfield wciąż wiele mówi się o postawie Manchesteru United

Erik ten Hag ma nadzieję, że taka gra w przyszłości już się nie powtórzy

Dla Holendra liczy się, aby jego zespół wyciągnął odpowiednią lekcję

Manchester United nie może powtórzyć błędów

Spotkanie z Liverpoolem na Anfield było dla Manchesteru United potężną kompromitacją. Czerwone Diabły dotychczas sprawiały wrażenie ułożonej drużyny, która prezentuje się coraz lepiej. The Reds wbili rywalom na własnym terenie natomiast aż siedem bramek.

Nie milkną echa blamażu ekipy z Old Trafford. Przed czwartkowym meczem Ligi Europy głos zabrał Erik ten Hag, który ma nadzieję, że w finalnym rozrachunku ten występ da zespołowi pozytywny impuls.

– Piłkarze przemyśleli ten ostatni występ. Wiemy, że w trakcie sezonu będą potknięcia. To było ogromne, jasna sprawa. Mieliśmy natomiast serię 23 meczów, w której przegraliśmy tylko raz. To była druga porażka. Wyciągnęliśmy sporo lekcji, co może nam pomóc w przyszłości.

– Musieliśmy wyciągnąć wnioski i rozmawialiśmy o meczu. Obejrzeliśmy spotkanie jeszcze raz. Teraz czas na reset i powrót do gry. Zagraliśmy naprawdę poniżej naszego przeciętnego poziomu, zwłaszcza jeśli chodzi o mentalność. Chcemy wygrywać trofea i trzeba zachowywać się inaczej. W niedzielę dostaliśmy lekcję. Trzeba to przyjąć i iść dalej, patrzeć w przyszłość – przekonuje holenderski menedżer.

Zobacz również: