Erik ten Hag przyznał, że decyzja rodziny Glazerów o zbadaniu możliwości sprzedaży Manchesteru United może być dobrą rzeczą dla klubu. Menedżer dodał, że został zapewniony, że jakakolwiek zmiana właściciela nie wpłynie na cele i kulturę Czerwonych Diabłów.

Ten Hag odniósł się do sprzedaży Man Utd

Jego zdaniem może być to czymś dobrym dla klubu

Menedżer oczekuje kolejnych wzmocnień swojej drużyny

Manchester United czekają wielkie zmiany

Amerykańscy właściciele Manchesteru United, rodzina Glazerów, w zeszłym miesiącu ogłosiła, że rozważają możliwość sprzedaży Czerwonych Diabłów, jednak badane są równe możliwości, w tym wejście do klubu nowych inwestorów. Amerykanie zarządzają drużyną z Old Trafford od siedemnastu lat.

Kibice klubu domagali się zmiany właściciela już od dłuższego czasu, a Glazerowie byli celem intensywnej krytyki, ponieważ drużyna nie zdobyła żadnego trofeum przez pięć lat.

Ten Hag powiedział, że nie rozmawiał o tej sprawie z właścicielami, ale zamiast tego omówił plany z dyrektorem generalnym United, Richardem Arnoldem.

– Moje informacje są takie, że będą to tylko dobre zmiany, ponieważ możliwe będzie dokonanie większej ilości inwestycji – powiedział Ten Hag dziennikarzom na zgrupowaniu United w Hiszpanii. – Rozmawiałem w tej sprawie z Richardem Arnoldem. Dostałem zapewnienie, że nie wpłynie to na cele i kulturę klubu. Natomiast będzie więcej pieniędzy, by rozwijać ten projekt.

Menedżer Czerwonych Diabłów jest przekonany, że klub potrzebuje kolejnych inwestycji, jeśli chce być na szczycie Premier League. – Nadchodzi Newcastle. Jest też West Ham. Być może teraz nie widać tego w tabeli, ale robią ogromne postępy. Bardzo łatwo naliczyć siedem lub osiem klubów, które mogą rywalizować o najwyższe cele. Chodzi również o strategię, a nie tylko pieniądze. Ale jasne jest, że gdy nie masz odpowiednich graczy i jakościowych graczy, nie odniesiesz sukcesu i nie osiągniesz wyznaczonych celów.

