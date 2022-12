Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Współwłaściciel Manchesteru United, Avram Glazer w rozmowie z The Athletic nie chciał zbyt wiele mówić na temat ewentualnej sprzedaży klubu. Amerykanin podkreślił jednak, że proces postępuje.

Rodzina Glazerów chce sprzedać Manchester United

Klub został wyceniony na około 6 mld funtów

Avram Glazer unika pytań dotyczących przyszłości Manchesteru United

Jaka przyszłość czeka Manchester United?

W ostatnim czasie sporo mówi się na temat sprzedaży Manchesteru United. Bracia Joel i Avram Glazer ogłosili w zeszłym miesiącu, że po siedemnastu latach zarządzania są gotowi do sprzedaży klubu. Proces ten nie będzie jednak łatwy. Okazuje się, że potencjalni kupcy mogą nie sprostać wymaganiom finansowym rodziny Glazerów, którzy chcieliby otrzymać około 6-7 miliardów funtów.

Dziennikarze The Athletic zdołali porozmawiać z Avramem Glazerem przy okazji meczu półfinałowego mistrzostw świata, w którym Francja mierzyła się z Monaco. Amerykanin próbował jednak unikać pytań dotyczących przyszłości Manchesteru United.

– To niekoniecznie musi być sprzedaż. To proces, który postępuje naprzód. Zobaczymy, co się stanie w przyszłości – dość wymownie odpowiedział Avram Glazer.

Brytyjscy dziennikarze próbowali także zasięgnąć wiedzy na temat potencjalnych kupców oraz ofert. Jednak w tej kwestii właściciel Manchesteru United był jeszcze mniej rozmowny. – Jestem tutaj, aby obejrzeć mecz mistrzostw świata. Doceniam wasze zainteresowanie. Proces nadal trwa – odparł.

Glazer nie odpowiedział już na żadne pytanie. The Athletic podkreśla, że nie jest jasne czyim gościem podczas półfinału mistrzostw świata był Avram Grant. Osoby znajdujące się w strefie VIP są zazwyczaj zapraszane przez Katar, FIFA lub jej partnerów. Wcześniej prowadzone były rozmowy z Arabią Saudyjską w sprawie inwestycji w United, a także rozmowy z funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w Dubaju.

