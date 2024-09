Ten Hag bronił Man Utd po porażce. Kłótnia z dziennikarzem

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag pod ostrzałem krytyki po kolejnej porażce Man Utd

Erik Ten Hag bronił swojej drużyny, twierdząc, że mają „zawodników, na których można budować drużynę w tym sezonie”, i że jego zespół „wróci do wysokiej formy” oraz że mają „dużą szansę na zdobycie kolejnego trofeum” na koniec sezonu, choć, jak sam podkreślił, Manchester United musi poprawić swoją grę.

Na te słowa redaktor dziennikarz “Daily Mail”, Ian Ladyman, zapytał Ten Haga, skąd bierze się jego przekonanie, że „problemem są zawodnicy, a nie jego trenowanie”. Ten Hag odpowiedział ostro: – Co masz na myśli? Powiedz mi, wyjaśnij mi, jakie błędy regularnie popełniamy?

Ladyman bez zastanowienia wyliczył błędy United: – Ciągłe tracenie piłki na własnej połowie, rozgrywanie od tyłu nie przynoszące korzyści, sytuacje, w których przeciwnicy mają przewagę liczebną podczas kontrataków i marnowanie nieskończonej liczby szans. – Ten Hag zapytał, czy Ladyman jest pewny swojej tezy, na co dziennikarz odpowiedział zdecydowanie: – Absolutnie.

Szkoleniowiec Czerwonych Diabłów nie zgodził się jednak z oceną dziennikarza. – Nie sądzę, inaczej nie wygrywalibyśmy trofeów, jak to zrobiliśmy i nie wygrywalibyśmy tylu meczów, więc przepraszam cię za to. – Ladyman nie pozostał jednak dłuży. – Z całym szacunkiem, świetnie poradziliście sobie w finale z Manchesterem City, ale prawie przegraliście z Coventry w półfinale, więc bądźmy realistami odnośnie do tego, co się wydarzyło.

Ten Hag stoi pod dużą presją w tym sezonie po tym, jak Sir Jim Ratcliffe i INEOS zdecydowali się na dalszą współpracę z Holendrem po ich zwycięstwie w finale Pucharu Anglii w maju. United wydali około 200 milionów funtów latem na wzmocnienia takie jak Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee i Noussair Mazraoui. Mimo tych wzmocnień, United zaliczyli rozczarowujący start sezonu, przegrywając z Brighton i Liverpoolem oraz z trudem pokonując Fulham w pierwszym meczu.

