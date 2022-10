fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd w niedzielę zmierzy się z West Ham United. Przed tym spotkaniem menedżer Czerwonych Diabłów wypowiedział się na temat Cristiano Ronaldo.

Man Utd nie wykorzystuje maksymalnie w tej kampanii Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag nie ma kłopotu z tym, aby nie wystawiać Portugalczyka w wyjściowym składzie

Holender ostatnio kolejny razy wypowiedział się na temat 37-latka

Ten Hag wypowiedział się o Ronaldo

Man Utd będzie chciał wrócić na zwycięski w Premier League w starciu z West Ham United. Ekipa Erika ten Haga ma zamiar tym samym odnieść drugie z rzędu zwycięstwo po tym, jak kilka dni temu pokonała Sheriff Tyraspol (3:0) w Lidze Europy. Tymczasem opiekun angielskiej ekipy wrócił znów do tematu dotyczącego gwiazdy drużyny.

– Czy Cristiano Ronaldo przeprosił? Dosyć już powiedziano na ten temat, więc podałem wystarczająco dużo wyjaśnień. Cieszymy się, że tu jest, Cristiano jest ważnym zawodnikiem w naszym zespole. W czwartek strzelił gola i cieszymy się z tego. Może nawet jest najważniejszymi piłkarzem tego zespołu – mówił ten Hag cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na Twitterze.

Ronaldo grał w Man Utd w latach 2003-2009. Tymczasem latem minionego roku wrócił na Old Trafford. Zawodnik pozwalał sobie na krytyczne opinie dotyczące bazy treningowej klubu. Ostatnio wokół piłkarza zrobiło się głośno, gdy nie otrzymał okazji do gry w starciu przeciwko Chelsea. Po tym meczu zawodnik jednak wrócił do treningów z pierwszym zespołem.

