Manchester United – West Ham: transmisja w TV i online. Rywalizację w 14. kolejce Premier League zamknie pojedynek na Old Trafford, w którym Czerwone Diabły zagrają w roli faworyta przeciwko Młotom. Sprawdź gdzie oglądać mecz Man Utd – West Ham.

Old Trafford Premier League Manchester United West Ham 1.68 4.00 5.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2022 10:28 .

Manchester United – West Ham, gdzie obejrzeć

Manchester United na ten sezon ma jeden podstawowy cel – zająć miejsce premiowane występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Aktualnie Czerwone Diabły plasują się na szóstymi miejscu, ale mają nieznaczną stratę do czołowej czwórki. Ewentualna wygrana w niedzielnym meczu pozwoli im zbliżyć się do czwartego Newcastle na zaledwie jeden punkt, mając w zanadrzu jeden mecz do rozegrania więcej.

West Ham United do meczu na Old Trafford przystąpi plasując się na 13. miejscu w tabeli Premier League, ale sprawienie niespodzianki i zdobycie kompletu punktów pozwoli mu awansować na dziewiątą lokatę. O to będzie jednak bardzo trudno i podopieczni Davida Moyesa z pewnością nie pogardziliby jednym punktem w konfrontacji z Manchesterem United. Sprawdź typy na Man Utd – West Ham.

Manchester United – West Ham, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz na Old Trafford, który rozpocznie się o godzinie 17:15, nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Transmisja będzie dostępna jedynie na platformie Viaplay.

Manchester United – West Ham, transmisja online

Spotkanie Manchester United – West Ham w Polsce obejrzymy “na żywo” tylko za pośrednictwem Viaplay, które dysponuje prawami do transmisji wszystkich meczów Premier League. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto w Viaplay, a następnie wykupić subskrypcję.

Manchester United – West Ham, kursy bukmacherskie

Więcej atutów po swojej stronie przed niedzielnym meczem ma Manchester United. Przemawia za nim nie tylko aktualna forma, atut własnego boiska, ale także historia bezpośrednich pojedynków z West Hamem. Widać to także w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów.

