Szalona walka o tytuł! Gundogan dał MC mistrzostwo, Liverpool wygrywa dopiero w końcówce

Pressfocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Aston Villa sensacyjnie prowadziła na Etihad Stadium Manchester City 2:0, by ostatecznie przegrać 2:3. Liverpool FC z kolei długo remisował z Wolverhampton Wanderers 1:1, by w samej końcówce zapewnić sobie trzy punkty. W związku z tym, mistrzostwo Anglii pozostało w niebieskiej części Manchesteru.

Szalona końcówka walki o tytuł mistrza Anglii

Spotkanie na Anfield Road rozpoczęło się sensacyjnie. Już w 4. minucie Wolverhampton wyszedł na prowadzenie, a do siatki Liverpool FC trafił Pedro Neto, który wykorzystał niewłaściwe ustawienie obrony gospodarzy. Po niespodziewanej stracie bramki, The Reds od razu ruszyli do ataków. Groźne próby Luisa Diaza oraz Ibrahima Konate zostały jednak powstrzymane przez bramkarza i defensywę Wilków.

Dopiero w 24. minucie, po znakomitym, prostopadłym podaniu Thiago Alcantary, strzałem po ziemi wyrównał Sadio Mane. Zaraz na początku drugiej połowy, Senegalczyk po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Po analizie VAR, trafienie Mane nie zostało jednak uznane. Od tego czasu coraz ciężej grało się graczom Juergena Kloppa. Dopiero w 83. minucie, The Reds udało się wyjść na prowadzenie za sprawą gola Mohameda Salaha. W doliczonym czasie gry, do bramki trafił także Andrew Robertson.

***

Manchester City z kolei od samego początku rywalizacji z Aston Villą, zdecydowanie przejęło inicjatywę. Do 37. minuty The Citizens oddali w sumie pięć strzałów, ale żadnego celnego. Tymczasem już pierwszy ofensywny wypad The Villans zakończył się golem, którego głową strzelił Matt Cash. Po stracie bramki, gracze Pepa Guardioli jeszcze czterokrotnie próbowali zaskoczyć gości, ale kolejne uderzenia również były niecelne.

W drugiej połowie nie dość, że gra MC się nie poprawiła, to jeszcze w 69. minucie prowadzenie AVB podwyższył Coutinho. Brazylijczyk otrzymał podanie od Olliego Watkinsa, zwiódł defensorów City i precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał swojego rodaka.

Dopiero w 75. minucie, mistrzowie Anglii trafili do siatki. Znakomite dośrodkowanie Raheema Sterlina na gola zamienił strzałem głową Ilkay Gundogan. Parę sekund później wyrównał Rodri, fenomenalnym strzałem tuż zza pola karnego. Na 3:2 po kapitalnej akcji Kevina de Bruyne, trafił ponownie Gundogan.

Wyniki 38. kolejki Premier League:

Liverpool FC – Wolverhampton Wanderers 3:1 (1:1)

Sadio Mane (24′), Mohamed Salah (83′), Andrew Robertson (89′) – Pedro Neto (4′)

Manchester City – Aston Villa 3:2 (0:1)

Ilkay Gundogan (75′, 80′), Rodri (76′) – Matt Cash (37′), Coutinho (69′)