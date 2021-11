fot. PressFocus Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard zostanie nowym menedżerem Aston Villi, twierdzi Sky Sport

Oficjalny komunikat w tej sprawie ma się pojawić w ciąagu najbliższych 48 godzin

Zawodnikiem The Villans jest Matty Cash, który aktualnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski

Gerrard rozstaje się z Rangersami, aby zacząć przygodę z Premier League

Aston Villa po rozstaniu z Deanem Smithem intensywnie poszukiwania nowego trenera. Najnowsze doniesienia sugerują, że przesądzone jest objęcie sterów w ekipie z Villa Park przez Stevena Gerrarda. Tymczasem jego asystentem ma zostać Gary McAlister.

Steven Gerrard jednocześnie kończy współpracę ze szkockim Rangers FC. 41-latel prowadził ten zespół od czerwca 2018 roku, prowadząc go w poprzedniej kampanii do mistrzowskiego tytułu. W środę wieczorem Gerrard natomiast prowadził zaawansowane rozmowy z dyrektorem generalnym Aston Villi Christianem Purslowem, omawiając między innymi temat sztabu szkoleniowego.

Sternicy The Villans byli zmuszenie podjąć decyzję o zmianie menedżera, co było następstwem serii pięciu kolejnych porażki. Taki stan rzeczy sprawił, że aktualnie Aston Villa ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy meczem Gerrarda w nowym klubie będzie potyczka z Brighton Jakuba Modera. Starcie odbędzie się 20 listopada.

