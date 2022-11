fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd wszystko wskazuje na to, że wkrótce pożegna jedną ze swoich gwiazd. Wygląda na to, że Cristiano Ronaldo po swoim ostatnim wywiadzie w The Sun jest skończony w klubie z Old Trafford. The Telegraph ujawniło natomiast, że jeszcze dzisiaj ma dojść do spotkania sterników Czerwonych Diabłów z trenerem Erikiem ten Hagiem w sprawie omówienia szokującej rozmowy zawodnika z Piersem Morganem.

Man Utd jeszcze dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie przyszłości Cristiano Ronaldo

Portugalczyk udzielił wywiadu, który wywołał mnóstwo dyskusji

Jeszcze dzisiaj ma dojść do spotkania władz klubu z menedżerem Erikiem ten Hagiem w sprawie zawodnika, twierdzi The Telegraph

Waży się przyszłość Cristiano Ronaldo w Man Utd

Man Utd miał plan, aby po pozyskaniu Cristiano Ronaldo w 2021 roku, wrócić na szczyt. Nie tylko w ligowych zmaganiach, ale także w Champions League. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała te założenia. Czerwone Diabły nie zawojowały Premier League, a ponadto nawet nie wywalczyły awansu do Ligi Mistrzów.

Portugalski zawodnik od początku tej kampanii ma pod górkę w Man Utd. Ronaldo nie należy do ulubieńców Erika ten Haga i w końcu jego niezadowolenie ujrzało światło dzienne. Doświadczony zawodnik udzielił wyczerpującego 1,5 godzinnego wywiadu The Sun, w którym ujawnił wszystko, co go dręczyło.

The Telegraph podał natomiast, że dzisiaj, czyli 14 listopada, dojdzie do spotkania przedstawicieli władz klubu z trenerem Erikiem ten Hagiem. Wezmą w nim udział dyrektor generalny Manchesteru United Richard Arnold, dyrektor sportowy John Murtagh oraz prezes i współwłaściciel klubu Joel Glazer, którzy wraz mają ustalić najlepsze wyjście z obecnej sytuacji i dalsze kroki.

Ronaldo w udzielonym wywiadzie między innymi skrytykował menedżera Czerwonych Diabłów, mówiąc, że go nie szanuje. Ponadto zawodnik przekazał, że Man Utd wypychał go z klubu. 37-letni napastnik dał do zrozumienia, że jest gotowy do rozstania z klubem i jest gotowy do opuszczenia teamu z Old Trafford.

