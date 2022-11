fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Cristiano Ronaldo wywołał lawinę dyskusji swoim wywiadem, w którym przekonywał, że został zdradzony przez Man Utd. Portugalczyk wprost powiedział, że nie darzy szacunkiem trenera Erika ten Haga. Tymczasem Sky Sports ujawniło, że zachowanie 37-latka bardzo nie przypadło do gustu szatni Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo udzielił szokującego wywiadu Piersowi Morganowi

Okazuje się, że nikt w klubie nie miał informacji o planie Portugalczyka

Wywiad popsuł doszczętnie relacje zawodnika z szatnią Man Utd, rzekonuje Sky Sports

Szatnia Man Utd rozczarowana postawą Ronaldo

Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Wygląda jednak na to, że Portugalczyk wkrótce zakończy swoją przygodę z klubem z Old Trafford. Trudno sobie wyobrazić, aby po tak szokującym wywiadzie, jakiego zawodnik udzielił The Sun, jeszcze było możliwe, aby piłkarz nadal reprezentował barwy teamu z Old Trafford.

Sky Sports przekonuje natomiast, że szatnia Man Utd była bardzo rozczarowania zachowaniem Ronaldo. Okazuje się, że nikt w klubie wcześniej nie wiedział, jakie plany ma piłkarz. Informacja o wywiadzie dotarła do zawodników i przedstawicieli ekipy z Old Trafford dopiero kilka godzin po wygranym meczu z Fulham (2:1).

Można się spodziewać, że teraz trwają intensywne działania związane z przyszłością gwiazdy Czerwonych Diabłów. Mistrzostwa Świata 2022 będą okazją do refleksji dla władz angielskiego klubu przed konkretnymi decyzjami na styczniowe okno transferowe.

Zobacz także:

Ciekawostką jest natomiast to, że w momencie, gdy Ronaldo dowiedział się, że nie będzie mu dane zagrać przeciwko Fulham, to zasygnalizował, że jest chory. Tymczasem okazało się, że choroba była tylko wytłumaczeniem zawodnika. Tymczasem tak naprawdę chodziło o szokujący wywiad, którego piłkarz udzielił zaprzyjaźnionemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi.

W angielskich mediach szybko są natomiast dementowana słowa Ronaldo. Portugalczyk przekonywał w wywiadzie z The Sun, że Man Utd chciał się go pozbyć i wypychał go klubu. Okazuje się natomiast, że to reprezentant Portugalii nie chciał być dalej zawodnikiem Czerwonych diabłów po tym, jak okazało się, że Man Utd nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Nazwisko zawodnika było łączone z różnymi europejskimi klubami. Między innymi z: Chelsea, Borussią Dortmund, czy Sportingiem Lizbona.

Czytaj więcej: Ronaldo odpalił bombę. “Man Utd mnie zdradził”