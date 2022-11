fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo udzielił wyczerpującego wywiadu Piersowi Morganowi. W tej rozmowie Portugalczyk przekazał, że Man Utd go zdradził i starał się robić z niego kozła ofiarnego. Zawodnik jednocześnie dał do zrozumienia, że nie okazuje żadnego szacunku Erikowi ten Hagowi, bo ten mu też go nie okazuje.

Cristiano Ronaldo od początku trwającego sezonu ma kłopoty z grą w Man Utd

Portugalczyk w rozmowie z Piersem Morganem przerwał zmowę milczenia

37-latek nie szczędził krytycznych słów w kierunku ludzi decyzyjnych w klubie

Ronaldo: nie szanuję ten Haga

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd latem 2021 roku. W pierwszym sezonie po powrocie na Old Trafford został najskuteczniejszym zawodnikiem Czerwonych Diabłów. Nic nie zwiastowało, aby w kolejnej kampanii piłkarz został odstawiony na boczny. Kłopoty pojawiły się jednak w momencie, gdy stery nad Man Utd przejął Erik ten Hag. Portugalczyk między innymi nie udał się na tournee angielskiej ekipy.

Piers Morgan przeprowadził długą rozmowę, w której Cristiano Ronaldo powiedział wszystko, co leżało mu na sumieniu. Reprezentant Portugalii na kilka dni przed startem mistrzostw świata wprost powiedział, że Man Utd go zdradził i robił wszystko, aby pożegnać piłkarza. Swoimi słowami zawodnik zszokował świat.

– Manchester United próbował mnie zmusić do odejścia. Nie tylko trener, ale także inni ludzie wokół klubu. Czułem się zdradzony. Czułem, że niektórzy ludzie nie chcą mnie w Manchesterze. Nie tylko w tym roku, ale także w poprzednim sezonie – powiedział zawodnik w rozmowie ze znanym dziennikarzem The Sun.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

– Jak powiedział Picasso, trzeba coś zniszczyć, żeby to odbudować, a jeśli zaczynają ode mnie, to dla mnie nie jest to problem. Kocham Manchester United, kocham fanów, zawsze są po mojej stronie. Ale jeśli chcą zrobić to inaczej… muszą zmienić wiele, wiele rzeczy – kontynuował Ronaldo.

– Sir Alex Ferguson wie lepiej niż ktokolwiek inny, że klub nie jest na ścieżce, na którą zasługuje. On wie. Wszyscy wiedzą. Ludzie, którzy tego nie widzą… to dlatego, że nie chcą widzieć, są ślepi – mówił Portugalczyk.

– Kibice w piłce nożnej są najważniejsi. To dla nich grasz. Zawsze są po mojej stronie. Czuję to za każdym razem, gdy wychodzę na boisko, kiedy idę ulicą – podchodzą do mnie i doceniają to, co robię dla futbolu. Kibice są dla mnie wszystkim – podsumował piłkarz.

Ronaldo nie otrzymał okazji do gry w dwóch ostatnich spotkaniach Man Utd. Zawodnik nie zagrał przeciwko Aston Villi (4:2) w Carabao Cup, a także z Fulham (2:1) w Premier League. Ogólnie w tej kampanii Ronaldo wystąpił w 10 meczach ligi angielskiej, strzelając w nich jednego gola.

