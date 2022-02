PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva i Raheem Sterling

Raheem Sterling był bohaterem ostatniego spotkania Manchesteru City z Norwich City. Mistrzowie Anglii wygrali wysoko 4:0, a reprezentant Anglii trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Tymczasem cały czas nierozstrzygnięta pozostaje kwestia jego przyszłości, o czym po zakończeniu meczu mówił również Josep Guardiola.

Raheem Sterling w przyszłym roku będzie mógł odejść z Manchesteru City na zasadzie wolnego transferu

Reprezentantowi Anglii w czerwcu 2023 roku wygasa obecna umowa z klubem, a do tej pory obie drużyny nie osiągnęły porozumienia w sprawie jej przedłużenia

Na temat przyszłości 27-letniego zawodnika wypowiedział się menedżer Obywateli Josep Guardiola

Sterling kluczowy dla Guardioli

Sterling w sobotni wieczór potwierdził wysoką formę i poprowadził drużynę do 20 zwycięstwa w tym sezonie, które pozwoliło jej umocnić się na prowadzeniu w ligowej tabeli.

– Nikt nie ma watpliwości, jak ważny jest dla naszego zespołu. To czego chcę, to aby grał dobrze. Nie tylko on, ale wszyscy zawodnicy. Jeśli policzymy ilość meczów, które rozegrał odkąd jesteśmy razem, to jest to bardzo dużo. Jest kluczowym zawodnikiem – powiedział Guardiola, cytowany przez goal.com.

Bez decyzji w sprawie kontraktu

Choć Sterling odgrywa bardzo ważną rolę w drużynie Josepa Guardioli, jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Obecna umowa między stronami wygasa w czerwcu 2023 roku, a od pewnego czasu coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu. Menedżer Manchesteru City wydaje się mieć jasne zdanie na temat tej sytuacji, ale nie wszystko zależy od niego.

– Co do przyszłości, nie wiem, co się stanie. Decyzję podejmuje w tej kwestii klub. Ja przedstawiam swoją opinię, ale oczywiście to do klubu należy ostateczna decyzja – dodał hiszpański szkoleniowiec.

Raheem Sterling do Manchesteru City dołączył latem 2015 roku z Liverpoolu. Klub z Etihad Stadium zdecydował się wówczas wyłożyć za niego około 60 milionów funtów. Od tamtej pory 27-latek rozegrał w drużynie z Manchesteru 322 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich 126 bramek i dokładając do tego 90 asyst.

Zobacz także: Frustracja, kłótnie i dużo szczęścia w Manchesterze United