Ole Gunnar Solskjaer zabrał głos po meczu Manchester United – Manchester City (0:2). Norweg w swojej wypowiedzi zwrócił się do fanów Czerwonych Diabłów.

Manchester United otrzymał lekcję futbolu od Manchesteru City (0:2)

Po bolesnej porażce fatalny występ swoich podopiecznych próbował tłumaczyć Ole Gunnar Solskjaer

Norweski trener zwrócił się także do kibiców

Solskjaer nie krył rozczarowania po derbach Manchesteru

Kibice Czerwonych Diabłów zdecydowanie nie tak wyobrażali sobie sobotnie derby Manchesteru. Ich lokalny rywal bezproblemowo obnażył słabości wicemistrza Anglii i triumfował pewnie 2:0. Jakie uczucia po meczu towarzyszą Ole Gunnarowi Solskjaerowi?

– Jesteśmy bardzo rozczarowani. Trudno teraz o tym mówić. Graliśmy przeciwko dobrej drużynie, nie można o tym zapominać. Nie byliśmy natomiast nawet blisko naszych standardów czy poziomu na którym możemy być. Musimy do tego wrócić. Trzeba wrócić do gry z inicjatywą, agresją. Być może okoliczności sprawiły, że byliśmy nieco zbyt ostrożni i pasywni – powiedział norweski trener. Co jego zdaniem należy zrobić, aby Manchester United grał lepiej?

– Jesteśmy zawiedzeni straconymi bramkami. Musimy wrócić do tego, co robiliśmy wcześniej. Więcej agresji, więcej inicjatywy. Trzeba sobie ufać bardziej niż to, co widzieliśmy dziś. Rozumiem, że ostatnie kilka tygodni było trudne. Ciężko jest teraz tutaj stać i mówić o tym. Musimy grać precyzyjniej piłką, być bardziej agresywni, szybciej dostrzegać kolegów, lepiej podawać – wyjaśnił opiekun Czerwonych Diabłów, który wystosował także apel do kibiców z Old Trafford.

– Jest ciężko po takim spotkaniu i wiemy, jak rozczarowani i sfrustrowani są kibice. Piłkarze i sztab szkoleniowy zrobią jednak wszystko, aby wrócić do tego, jak wyglądaliśmy. Inicjatywa, pozytywna gra, ofensywny zespół Manchesteru United. Zrobimy, co w naszej mocy – zapowiedział Ole Gunnar Solskjaer.

