Manchester City bez problemów pokonał Manchester United. Z tego jak zagrali mistrzowie Anglii, zadowolony jest Pep Guardiola.

Pep Guardiola ma powody do radości po pierwszym sobotnim meczu Premier League

Jego zespół pokonał 2:0 Manchester United

Zdaniem szkoleniowca mistrza Anglii, jego zawodnicy odpowiednio zrealizowali założenia taktyczne

Guardiola zadowolony po derbach Manchesteru

Pierwsze derby Manchesteru w sezonie 2021/2022 już za nami. O sobotnim pojedynku jak najszybciej będą chcieli zapomnieć kibice Manchesteru United. Ich ulubieńcy otrzymali bowiem lekcję futbolu od Pepa Guardioli. Manchester City wygrał bowiem 2:0, ale to najniższy wymiar kary.

– Manchester jest niebieski. Wiemy, jak to jest istotne. Na Old Trafford zawsze prezentujemy się dobrze. Wygraliśmy tutaj więcej meczów, niż na innych obiektach. To był solidny występ, dobry mecz i zasłużona wygrana. Trzy punkty – tak spotkanie ocenił Pep Guardiola, który zagłębił się nieco w kwestie taktyczne.

– Wymienialiśmy dużo podań, naprawdę dużo podań. Poza dziesięcioma minutami w środku, gdy straciliśmy głupią piłkę, zagraliśmy naprawdę dobrze. Piłka musi chodzić, każdy musi być na swojej pozycji. Gdy to piłkarz biega, to nie jest dobrze. Piłka trafia tam, gdzie my jesteśmy – wyjaśnił szkoleniowiec Manchesteru City. Jego zdaniem wynik 2:0 dla Obywateli jest odpowiedni.

– Jest w porządku. Jestem bardzo wymagającym trenerem. Sami wobec siebie mamy duże wymagania, ale jestem bardzo zadowolony. Takiego meczu potrzebowaliśmy. Najważniejsze jest, że przyjechaliśmy na Old Trafford i możemy powiedzieć, że ci piłkarze zagrali dobrze. Z tego jestem bardzo zadowolony. Zagraliśmy swój mecz – zaznaczył Pep Guardiola.

