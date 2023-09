Ole Gunnar Solskjaer udzielił mocnego wywiadu serwisowi The Athletic. Były szkoleniowiec Manchesteru United uderzył w niektórych piłkarzy Czerwonych Diabłów.

Ole Gunnar Solskjaer uderzył w piłkarzy Manchesteru United

Szkoleniowiec Czerwonych Diabłów w latach 2018-2021 nie krył rozczarowania

Według niego niektórzy zawodnicy przeceniali swoje umiejętności

Ole Gunnar Solskjaer ostro o piłkarzach Manchesteru United

Ole Gunnar Solskjaer był szkoleniowcem Manchesteru United w latach 2018-2021. Norweg obiecująco rozpoczął swoją pracę na Old Trafford, ale z biegiem czasu jego metody nie sprawdzały się aż tak dobrze, co zaowocowało rozstaniem. Trener uważa, że sporą winę za gorsze wyniki ponoszą ówcześni piłkarze. Ostro na ich temat wypowiedział się w rozmowie z The Athletic.

– Niektórzy gracze po prostu nie byli tak dobrzy, jak im się wydawało. Nie będę wymieniał nazwisk, ale byłem bardzo zawiedziony, gdy niektórzy odmówili przyjęcia opaski kapitana. Byłem także rozczarowany, gdy inni mówili, że nie będą grać ani ćwiczyć, ponieważ chcieli wymusić swoje odejście. Po moim odejściu w mediach pojawiały się doniesienia o tym, jak traktowałem niektórych zawodników, co było całkowitym kłamstwem – powiedział Solskjaer.

