ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Alexander Isak łączony z Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w ostatnim czasie straciło Kyliana Mbappe, który przeszedł na zasadzie wolnego transferu do Realu Madryt. Co prawda, na Parc des Princes trafił Desire Doue, ale 19-letni skrzydłowy póki co nie wszedł w buty swojego bardziej znanego rodaka. Dlatego PSG planuje wkrótce wzmocnić swoją linię ataku.

Jak podaje hiszpański serwis “Fichajes.net”, PSG ma na swojej liście życzeń Alexandra Isaka, który błyszczy na boiskach Premier League. Kontrakt 24-letniego napastnika z Newcastle United obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, ale wysoka oferta może przekonać Sroki do sprzedaży 48-krotnego reprezentanta Szwecji.

Gdyby paryżanie zdecydowali się na pozyskanie Alexandra Isaka, to musieliby się liczyć z wydatkiem rzędu 100 milionów euro. Newcastle United nie ma zamiaru akceptować niższej propozycji, z uwagi na fakt, że angielski klub zapłacił za tego zawodnika niewiele mniej. Przypomnijmy, że szwedzki gwiazdor trafił na St James’ Park za 70 milionów euro.

24-latek występuje w ekipie The Magpies od 2022 roku, a jego poprzednim klubem był Real Sociedad. Wcześniej mierzący 192 centymetry napastnik przywdziewał koszulkę Borussii Dortmund. Skuteczny atakujący, którego sytuację monitoruje również FC Barcelona, dla Newcastle United rozegrał łącznie 72 mecze, zdobył 36 bramek i zaliczył 6 asyst.