Man Utd jasno stawia sprawę. Konkretny przekaz o perełce

Źródło: You Tube / Fabrizio Romano

Źródło: You Tube / Fabrizio Romano

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Manchester United chce przedłużyć kontrakt z Kobbie Mainoo

Man Utd w czterech spotkaniach ligi angielskiej w tej kampanii wygrał dwa mecze, mając sześć punktów na koncie. Do miejsc premiowanych grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów na dzisiaj ekipa Erika ten Haga traci trzy oczka. Tymczasem władze klubu z Old Trafford mają konkretny plany w sprawie przyszłości Kobbie’ego Mainoo.

Dziennikarz Fabrizio Romano w swoim vlogu na platformie YouTube przekazał, że sternicy Man Utd są już w trakcie przygotowywania nowej umowy dla młodego zawodnika. Mainoo to aktualnie jedna z ważniejszych postaci w drużynie z Premier League. Mimo że piłkarz ma dopiero 19 lat, to już zaliczył 10 występów w reprezentacji Anglii. Rynkowa wartość zawodnika jest natomiast szacowana na grubo ponad 50 milionów euro.

“Manchester United przygotowuje propozycję dla Kobbie’ego Mainoo. Teraz te rozmowy są jeszcze bardziej zaawansowane, aniżeli miało to miejsce latem. Omawiane kwestie to wynagrodzenie, system bonusowy oraz inne gratyfikacje. Najważniejsze dla klubu jest to, aby nowy kontrakt odzwierciedlał status gwiazdy w pierwszym zespole” – przekazał znany insider.

Środkowy pomocnik to wychowanek Czerwonych Diabłów, który do pierwszej drużyny trafił w styczniu 2023 roku. Mainoo w tej kampanii wystąpił w pięciu meczach. Spędził na boisku 413 minut i jak na razie nie zdobył żadnej bramki.

