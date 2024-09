Florian Wirtz to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników świata. Reprezentant Niemiec w lecie powinien zmienić klub. Interesuje się nim już nie tylko Real Madryt, informuje Christian Falk.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz zagra w Premier League?

Bayer Leverkusen znakomicie rozpoczął rywalizację w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Bundesligi w efektownym stylu rozbili Feyenoord, w Rotterdamie wygrywając aż 4:0. Dubletem popisał się Florian Wirtz, który trafił do siatki w 5. i 36. minucie. Z kolei w krajowych rozgrywkach pomocnik po trzech meczach ma na koncie trzy trafienia i jedną asystę.

Kapitalna dyspozycja 21-latka tylko wzmaga zainteresowanie jego postacią. Chociaż w gronie faworytów do jego pozyskania wymienia się przede wszystkim Real Madryt, wychowanek Bayeru wcale nie musi przeprowadzi się do La Liga. Christian Falk doskonale zorientowany w realiach niemieckiego rynku transferowego, zdradził, że Wirtz ma szansę na przenosiny do Liverpoolu.

Z kolei El Nacional informuje o kolejnym angielskim klubie, który myśli o sprowadzeniu Wirtza. To Manchester City. Wielkim fanem talentu Niemca jest Pep Guardiola, a Obywatele na ten ruch mają przeznaczyć ponad 100 milionów euro. Jednak na razie nieoficjalne “pierwszeństwo” w negocjacjach z reprezentantem Die Mannschaft ma mieć Real.

