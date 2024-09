Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reece James

Kto zastąpi Reece’a Jamesa? Kounde i Firmpong wśród kandydatów

Reece James od kilku tygodni mierzy się z urazem ścięgna podkolanowego, przez co nie zagrał jeszcze ani minuty w obecnym sezonie. Gdy wydawało się, że 24-latek jest już o krok od powrotu do pełni sił, to okazało się, że rehabilitacja kapitana Chelsea potrwa dłużej. W tym momencie nie wiadomo, kiedy zawodnik wróci do gry.

Sytuacja bocznego defensora martwi włodarzy londyńczyków, którzy w najbliższym zimowym okienku transferowego planują sprowadzić nowego prawego obrońcę, by odpowiednio zabezpieczyć tę pozycję, z uwagi na częste problemy zdrowotne 16-krotnego reprezentanta Anglii.

Jak donosi brytyjski portal “TBR Football”, The Blues przygotowali już listę potencjalnych zastępców Reece’a Jamesa. Warto dodać, że wśród kandydatów znajdują się dwie gwiazdy europejskiego futbolu, a mianowicie Jules Kounde z Barcelony oraz Jeremie Frimpong z Bayeru Leverkusen.

To jednak niejedyne nazwiska, które przykuły uwagę działaczy Niebieskich. Chelsea monitoruje bowiem również takich piłkarzy jak Kiliann Sildillia z Freiburga, Michael Kayode z Fiorentiny i Geovany Quenda ze Sportingu Lizbona.

Natomiast Reece James, mimo podatności na kontuzje, jest celem transferowym Realu Madryt. Królewscy szukają defensora, który w przyszłości zajmie miejsce Daniego Carvajala, a aktualnie rywalizowałby z hiszpańskim gwiazdorem.