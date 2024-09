Arsenal obejdzie się smakiem? Bramkarz może odmówić Kanonierom

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Joan Garcia szczęśliwy w Espanyolu. Nici z transferu?

Arsenal podczas ostatniego letniego okienka transferowego sprzedał Aarona Ramsdale’a do Southampton, które zapłaciło za angielskiego bramkarza ponad 20 milionów euro. Kanonierzy w miejsce 26-latka sprowadzili na zasadzie wypożyczenia Neto z Bournemouth. Brazylijski golkiper nie był jednak pierwszym wyborem wicemistrzów Premier League.

Londyńczycy chcieli bowiem ściągnąć Joana Garcię, który na co dzień występuje w Espanyolu Barcelona. Arsenal ostatecznie musiał obejść się smakiem, ponieważ młody bramkarz został w stolicy Katalonii. Kanonierzy nadal monitorują sytuację tego zawodnika w kontekście przyszłości, choć 23-letni Hiszpan wyjawił, że świetnie czuje się w zespole Papużek. To może sugerować, że piłkarz wcale nie wybiera się do Premier League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Jestem bardzo szczęśliwy w Espanyolu Barcelona. Kibice byli zachwyceni, gdy okazało się, że zostanę tutaj na kolejny sezon. Pracowałem na ten szacunek przez wszystkie lata spędzone w klubie. Teraz gramy w najwyższej klasie rozgrywkowej i chcę prezentować się z najlepszej strony w La Lidze – powiedział Joan Garcia w ostatnim wywiadzie udzielonym katalońskiemu dziennikowi “Mundo Deportivo”.

Joan Garcia, który może pochwalić się złotym medalem igrzysk olimpijskich, w trakcie obecnej kampanii rozegrał 5 meczów, wpuścił 5 goli i zachował 1 czyste konto. Kontrakt utalentowanego golkipera z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 800 tysięcy euro, ale Arsenal zapewne musiałby liczyć się z wydatkiem kilkunastu milionów euro.