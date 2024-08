Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez ma być kluczową postacią Liverpoolu pod wodzą Slota

Arne Slot ma za sobą pierwsze tygodnie w roli trenera Liverpoolu. Holender przeniósł się na Anfield Road po zakończeniu sezonu, gdy zastąpił uwielbianego przez kibiców Jurgena Kloppa. Choć jak na razie The Reds nie przeprowadzili żadnego transferu, to pod wodzą byłego menadżera Feyenoordu klub ma rozpocząć nową erę w swojej historii. W tym celu 45-latek wybrał zawodnika, który ma być kluczową postacią drużyny w następnych latach. Ku dużemu zdziwieniu wybór padł na dość nieoczywistego gracza.

Jak przekazał portal The Mirror przed rozpoczęciem pracy w Liverpoolu, Arne Slot skontaktował się telefonicznie z Darwinem Nunezem. Podczas rozmowy holenderski trener miał zapewnić napastnika, że będzie kluczową postacią The Reds w nachodzącej rewolucji. Co prawda Slot wie, że pod wodzą Kloppa reprezentant Urugwaju rozczarował, lecz nie stracił wiary w jego umiejętności. Sam piłkarz miał być bardzo zadowolony po rozmowie ze szkoleniowcem i docenił gest szefa.

Darwin Nunez na Anfield Road trafił przed sezonem 2022/2023. Liverpool zapłacił za Urugwajczyka aż 85 milionów euro. Choć statystyki napastnika nie należą do najgorszych, to jak na razie nie przekonał on fanów, że może być uważany za lidera drużyny. Łącznie na przestrzeni dwóch lat w koszulce The Reds zagrał 96 spotkań, w których zdobył 33 bramki.