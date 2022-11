Źródło: The Athletic

Gabriel Martinelli wiąże swoją przyszłość z Arsenalem. Od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy w sprawie nowego kontraktu, a Brazylijczyk jest gotowy je sfinalizować.

Kontrakt Gabriela Martinelliego obowiązuje do połowy 2024 roku

Arsenal chce nagrodzić skrzydłowego za dobre występy i proponuje mu umowę na nowych warunkach

Martinelli jest gotowy nawiązać wieloletnią współpracę

Arsenal zatrzymuje swoich liderów

Obecny sezon układa się dla Kanonierów wręcz fenomenalnie. Po dwunastu kolejkach wciąż znajdują się na czele tabeli Premier League, z dwoma punktami przewagi nad goniącym ich Manchesterem City. Ogromna w tym zasługa Gabriela Martinelliego, który jest jedną z najjaśniejszych postaci ofensywy. Od pewnego czasu Arsenal pracuje nad nowymi kontraktami dla swoich gwiazd, chcąc zatrzymać ich na kolejne lata. Wśród nich jest właśnie Brazylijczyk.

Bieżąca umowa skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Londyńczycy mają opcję przedłużenia o kolejne dwa sezony, natomiast chcą nagrodzić go za dobre występy. Prowadzone są więc negocjacje w sprawie kontynuowania współpracy na nowych warunkach, atrakcyjniejszych dla samego zawodnika. Martinelli deklaruje chęć sfinalizowania całej operacji.

– Jestem tu bardzo szczęśliwy. Mówiłem to wielokrotnie. To mój klub. Kocham tu być, kocham miasto, drużynę, wszystko, co wiąże się z Arsenalem i dlatego chce tu zostać. Teraz potrzebny mi tylko długopis – przekonuje Brazylijczyk.

W dwunastu ligowych meczach Martinelli uzbierał pięć trafień oraz dwie asysty. Wspólnie z Gabrielem Jesusem jest w tej chwili najskuteczniejszym graczem całego zespołu.

Będzie to jeden z wielu sukcesów Arsenalu. W tym samym czasie prowadzone są negocjacje z przedstawicielami Bukayo Saki oraz Williama Saliby.

