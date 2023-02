fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea – Fulham to mecz w ramach 22. kolejki Premier League. The Blues mają zamiar od starcia derbowego na dobre zacząć marsz w górę ligowe tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem z wyjściowymi składami obu drużyn oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Bardzo ciekawie zapowiada się piątkowe starcie derbowe na Stamford Bridge

Poznaliśmy składy na spotkanie Chelsea – Fulham

Chelsea – Fulham Mecz zacznie się o 21:00

Chelsea – Fulham: trenerzy odkryli karty

Chelsea po rozegraniu dwudziestu meczów ligowych w tym sezonie ma na swoim koncie 29 punktów. Ekipa ze Stamford Bridge przed piątkowym starciem ligowym plasuje się na 10. pozycji w ligowej tabeli, tracąc siedem oczek do szóstego Tottenhamu Hotspur.

Rywalem The Blues jest natomiast Fulham, legitymujący się bilansem 31 oczek. W każdym razie ekipa Marco Silvy ma jedno spotkanie rozegrane więcej. Jednocześnie Fulham wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

Gospodarze do piątkowej potyczki podejdą między innymi bez takich zawodników jak: N’Golo Kante, Matteo Kovacić, Joao Felix, Christian Pulisić, czy Denis Zakaria. W szeregach gości zabraknie natomiast tylko Neeskensa Kebano.

Premier League. Chelsea – Fulham: składy na mecz

Chelsea: Kepa – Cucurella, Badiashile, Silva, James, Gallagher, Fernandez, Mudryk, Mount, Ziyech, Havertz

Fulham: Leno – Robinson, Ream, Diop, Tete, Palhinha, Reed, Willian, Pereira, Reid, Mitrović.

