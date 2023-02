Chelsea – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (03.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mykhaylo Mudryk

Chelsea – Fulham: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami spotkanie 22. kolejki Premier League, w którym zmierzą się ze sobą zespoły Chelsea oraz Fulham. Tak więc dojdzie do derbów zachodniego Londynu. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Stamford Bridge w najbliższy piątek 3 lutego o godzinie 21:00.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Fulham 1.63 4.20 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lutego 2023 19:20 .

Chelsea – Fulham, typy i przewidywania

W 22. kolejce Premier League czekają nas derby zachodniego Londynu. Chelsea, która byłem królem zimowego okienka transferowego, podejmie na własnym stadionie rewelację trwających rozgrywek – Fulham. „The Blues” nie oszczędzali w trakcie styczniowej przerwy na transakcje i znacznie wzmocnili swój zespół. Czy naszpikowana gwiazdami drużyna Grahama Pottera poradzi sobie z podopiecznymi Marco Silvy?

Fulham przegrało 4 z ostatnich 5 meczów przeciwko Chelsea. Nasz typ: zwycięstwo Chelsea.

Chelsea – Fulham, sytuacja kadrowa

Graham Potter ma spory ból głowy, ponieważ nie będzie miał do dyspozycji aż dziewięciu zawodników – Armando Brojy, Bena Chillwella, Wesleya Fofany, N’Golo Kante, Edouarda Mendy’ego, Christiana Pulisica, Raheema Sterlinga, Danisa Zakarii oraz zawieszonego Joao Felixa. „The Blues” zimą przeprowadzili jednak wiele transferów, więc mimo wszystko mają szeroką kadrę.

Chelsea – absencje:

W obozie Fulham zabraknie tylko Neeskensa Kebano, który zmaga się z urazem ścięgna Achillesa.

Fulham – absencje:

Chelsea – Fulham, ostatnie wyniki

Chelsea po gorszej serii powoli wraca na właściwe tory. „The Blues” w dwóch poprzednich meczach Premier League zremisowali z Liverpoolem (0:0) oraz pokonali Crystal Palace (1:0).

Fulham z kolei wpadło w dołek, bowiem po świetnych wynikach przydarzyły mu się słabsze spotkania, choć rywale byli wymagający. „The Whites” ostatnio ulegli Tottenhamowi Hotspur (0:1) i Newcastle United (0:1)

Jeśli chodzi o ligową tabelę, to przed tą kolejką sytuacja prezentuje się następująco – Chelsea jest dopiero dziesiąta, a Fulham to najlepszy beniaminek obecnej kampanii. Podopieczni Marco Silvy zajmują rewelacyjne siódme miejsce.

Chelsea – Fulham, historia

Chelsea wyraźnie nie leży Fulham. Z pięciu ostatnich meczów między tymi klubami, drużyna „The Blues” wygrała aż cztery i tylko raz górą był zespół z Craven Cottage. Miało to miejsce w 7. kolejce aktualnego sezonu Premier League, kiedy to ekipa ze Stamford Bridge sensacyjnie przegrała z drużyną „The Whites” (1:2), a na listę strzelców wpisali się wówczas Willian oraz Carlos Vinicius, natomiast honorowego gola dla „Niebieskich” zdobył Kalidou Koulibaly.

Chelsea – Fulham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, piątkowe spotkanie na Stamford Bridge pomiędzy Chelsea a Fulham ma wyraźnego faworyta. Kurs na gospodarzy wynosi mniej więcej 1.60, remis jest wyceniany na 4.15, a kurs na gości to około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Fulham, przewidywane składy

Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, Thiago Silva, Badiashile; Azpilicueta, Kovacic, Hall, Cucurella; Mount, Mudryk, Havertz

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed, Andreas Pereira; Decordova-Reid, Mitrović, Willian

Chelsea – Fulham, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Chelsea 100% remisem 0% zwycięstwem Fulham 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Chelsea

remisem

zwycięstwem Fulham

Chelsea – Fulham, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Stamford Bridge piątek 3 lutego o godzinie 21:00.

