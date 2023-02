Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea – Fulham: transmisja w TV i online. Okienko transferowe na dobre już zamknięte, a kadra Chelsea najsilniejsza od lat. Należałoby zatem rozpocząć powolny marsz w górę ligowej tabeli. A zaległości narobiło się sporo. Włodarze The Blues nie wyobrażają sobie, żeby klub miał nie zakwalifikować się do europejskich pucharów.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Fulham 1.67 3.95 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2023 08:44 .

Chelsea – Fulham, gdzie oglądać

Od wielu lat Chelsea nie znajdowała się tak nisko w tabeli ligowej po 20 meczach. The Blues wygrali zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań w lidze, dlatego włodarze postarali się o wiele wzmocnień w zimowym oknie transferowym. Kadra jest niezwykle szeroka i bogata, dlatego kibice liczą wreszcie na poprawę wyników.

Zdanie nie będzie łatwe, bo w 22. kolejce Chelsea podejmie na własnym stadionie znakomicie spisujący się Fulham. Beniaminek wyprzedza w tabeli ligowej The Blues, a na koncie ma aż o 10 trafień więcej. W tym sezonie The Whites już raz pokonali Chelsea. Czy stać ich na powtórzenie tego wyniku na Stamford Bridge?

Sprawdźcie nasze typy na mecz Chelsea – Fulham.

Chelsea – Fulham, transmisja w TV

Niestety, piątkowe spotkanie Chelsea z Fulham dostępne do obejrzenia będzie jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzymy go w polskiej telewizji.

Chelsea – Fulham, transmisja online

Mecz Chelsea z Fulham można oglądać za pośrednictwem internetu dzięki platformie streamingowej Viaplay. Dostęp do transmisji zapewni wykupienie subskrypcji. Jej miesięczny koszt wynosi to tylko 34 zł.

Chelsea – Fulham, kursy bukmacherskie

Mimo kiepskiej formy i niskiej pozycji w tabeli ligowej to Chelsea typowana jest jako wyraźny faworyt piątkowego spotkania. Kurs na zwycięstwo The Blues wynosi w przybliżeniu 1.65.

Chelsea Fulham 1.67 3.95 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2023 08:44 .