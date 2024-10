Manchester City ma problem. Skandal w tle z policją i klubem nocnym

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Etihad Stadium

Matheus Nunes oskarżony o kradzież telefonu w klubie nocnym

Manchester City jak dotąd nie ma na co narzekać. Obecni mistrzowie Anglii po 6. kolejkach Premier League zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Ponadto zarówno w lidze, jak i Lidze Mistrzów nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania.

Względny spokój w początkowej fazie sezonu zakłóca jednak sensacyjna informacja ws. zawodnika Obywateli. Zaskakujące informacje odnośnie Matheusa Nunesa przekazał portal El Mundo. Według nich środkowy pomocnik we wrześniu miał zostać zatrzymany przez miejscową policję. 26-latek usłyszał zarzut kradzieży telefonu. Rzekomego rabunku miał dokonać w jednym z klubów nocnych w stolicy Hiszpanii. Na ten moment nie wiadomo, jaki będzie rozwój wydarzeń w tej sprawie, lecz niewykluczone, że finał odbędzie się w sądzie.

Matheus Nunes co prawda nie należy do kluczowych zawodników w taktyce Pepa Guardioli, lecz ze względu na uraz Rodriego mógł być częściej używany w rotacji składem. Biorąc pod uwagę informacje, które obiegły media, wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk w najbliższym czasie nie będzie częścią składu Manchesteru City. Obecny klub zawodnika nie skomentował rzekomych zarzutów pod adresem reprezentanta Portugalii.

W tym sezonie Nunes zaliczył 6 spotkań w koszulce Manchesteru City, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył 2 asysty. Do klubu trafił latem 2023 roku z Wolves za 62 mln euro.