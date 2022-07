fot. PressFocus Na zdjęciu: Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson ponownie podjął się pracy w Man Utd. Tym razem legendarny menedżer Czerwonych Diabłów ma pomagać w klubie z Old Trafford w zarządzaniu.

Sir Alex Ferguson wrócił do Man Utd

Daily Mail ujawnił, że znany Szkot będzie jednym ze współpracowników Richarda Arnoda w klubie

80-latek ma pomagać władzom Czerwonych Diabłów między innymi w interakcji z kibicami

Ferguson przywrócony do Man Utd

Sir Alex Ferguson do tej pory pomagał Man Utd, ale nie pełnił oficjalnej funkcji w klubie. Daily Mail ujawnił natomiast, że Szkot dołączył teraz do nowo utworzonego panelu analitycznego ekspertów, który ma pomagać dyrektorowi zarządzającemu klubu – Richardowi Arnoldowi.

Oprócz sir Alexa Fergusona w skład grupy weszli także były dyrektor generalny klubu David Gill, były kapitan Manchesteru United Bryan Robson i dyrektor sportowy klubu John Murtaugh.

Grupa będzie doradzać Arnoldowi w wielu kwestiach, w tym w rekonstrukcji Old Trafford i interakcji z kibicami. Spekuluje się, że Ferguson będzie miał największy wpływ w klubie od czasu opuszczenia Manchesteru United w 2013 roku.

Man Utd już w przyszłym tygodniu zacznie nową ligową kampanię. Podopieczni Erika ten Haga w spotkaniu pierwszej kolejki Premier League zmierzą się na swoim stadionie z Brighton & Howe Albion. Zanim jednak do tego dojdzie, to ekipą z Old Trafford czekają jeszcze dwa sparingi. Man Utd zmierzy się w nich z Atletico Madryt i Rayo Vallecano.

