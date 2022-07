PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie zagra w kolejnym meczu towarzyskim Manchesteru United. Erik ten Hag powołał 21 piłkarzy na mecz z Ateltico Madryt. Wśród zawodników lecących do Oslo nie było miejsca dla Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo nie zagra w towarzyskim meczu z Atletico

Media są przekonane, że Portugalczyk nie wystąpi też w sparingu z Rayo Vallecano

Napastnik Manchsteru United dąży do opuszczenia klubu

Portugalczyk robi wszystko, aby odejść z Old Trafford

Brak powołania dla Cristiano Ronaldo jest kolejnym dowodem na to, że Portugalczyk dąży do opuszczenia Manchesteru United. Według mediów gracz Czerwonych Diabłów nie wystąpi także w niedzielnym meczu sparingowym z Rayo Vallecano, choć nie jest to informacja potwierdzona obecnie w stu procentach.

Manchester United z Atletico Madryt zmierzy się w Oslo. Do Norwegii Erik ten Hag zabrał ze sobą między innymi trzech nowych zawodników Czerwonych Diabłów: Christiana Eriksena, Tyrella Malacię oraz Lisandro Martineza. Do Skandynawii udali się także Scott McTominay i James Garner, którzy w ostatnim czasie narzekali na drobne urazy. Klub tłumaczy absencję niektórych graczy kontuzjami, a ponadto zaznacza, że część nieobecnych wystąpi w niedzielnym spotkaniu z Rayo Vallecano.

Zawodnicy Man Utd powołani na sparing z Atletico Madryt

Bramkarze: David De Gea, Tom Heaton, Matej Kovar.

Obrońcy: Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Alex Telles.

Pomocnicy: Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek.

Napastnicy: Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho.

Najbliższe mecze Manchesteru United

30.07 Manchester United – Atletico, godz. 13:45 (Mecz towarzyski)

31.07 Manchester United – Rayo Vallecano, godz. 17:00 (Mecz towarzyski)

07.08 Manchester United – Brighton, godz. 15:00 (Premier League)

