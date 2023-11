IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Antony

Mikael Silvestre to żywa legenda Premier League

Francuz w rozmowie z Betting Expert wypowiedział się na temat bieżącej sytuacji Manchesteru United

Były obrońca uważa, że Antony powinien otrzymać więcej czasu, a Fede Chiesa sprawdziłby się na Old Trafford

“Chiesa mógłby być dobrym zastępcą dla Sancho”

Mikael Silvestre to żywa legenda Premier League. Były obrońca czterokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju z Manchesterem United. Teraz, w rozmowie z Betting Expert, Francuz wypowiedział się na temat bieżącej sytuacji klubu.

– Dałbym Antony’emu więcej czasu. Myślę, że sprawy pozaboiskowe mocno wpłynęły na jego występy. Od razu widać, że to bardzo emocjonalny człowiek. Tuż po transferze strzelił kilka goli. Myślę, że ma możliwości, ale potrzebuje więcej czasu – uznał, oceniając krytykowanego skrzydłowego. – Nie sądzę, by przed najbliższym latem doszło do jakichś zmian wśród skrzydłowych United. Fede Chiesa to bardzo dobry gracz. Bardzo go lubię. Potrafi grać szeroko lub na środku, ale nie oczekuję, by Man United byli aktywni w związku z tymi pozycjami. Może, gdyby odszedł Jadon Sancho, klub zwróciłby się do Chiesy. Nie byłyby to jednak łatwe negocjacje – dodał, pozostając w tematyce skrzydłowych.

“Bruno Fernandes odgrywa swoją rolę”

Bruno Fernandes jest mocno krytykowany w roli kapitana Czerwonych Diabłów. Silvestre broni jednak pomocnika.

– Bruno musi poprowadzić zespół do sukcesu, by zyskać rozpoznawalność, ale nie zrobi tego sam. Odgrywa swoją rolę i zazwyczaj prezentuje się na boisku dobrze. Ostatnia bramka padła z powodu jego jakości, ale i serca oraz woli walki w obliczu problemów drużyny. To jest to, co chcesz widzieć u kapitana i ofensywnego gracza. Nie ma co narzucać na niego zbyt wielkiej presji – uważa Francuz.

Po przerwie reprezentacyjnej Manchester United zmierzy się na wyjeździe z Evertonem.

