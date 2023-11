Manchester United jest rozczarowany postawą Antony'ego, który przybył do klubu za olbrzymie pieniądze. Mimo medialnych doniesień, Erik ten Hag nie zamierza rozstawać się w styczniu ze swoim podopiecznym.

fot. Imago/John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Antony

Manchester United nie jest zadowolony z dyspozycji Antony’ego

Erik ten Hag zamierza dać jeszcze szansę Brazylijczykowi

Styczniowy transfer nie wchodzi w grę

Antony z kolejną szansą na Old Trafford

Po przenosinach na Old Trafford Erik ten Hag zapragnął mieć w swoim zespole zawodnika, z którym doskonale współpracowało mu się za czasów Ajaksu Amsterdam. Manchester United kupił więc Antony’ego za kwotę aż 95 milionów euro. Kibice wiązali z Brazylijczykiem gigantyczne nadzieje, natomiast ten dotychczas jedynie zawodzi. Kampania 2023/2024 układa się dla niego fatalnie, bowiem w dwunastu występach we wszystkich rozgrywkach nie strzelił ani jednej bramki oraz nie zaliczył ani jednej asysty.

Mizerna dyspozycja negatywnie wpłynęła na jego czas spędzany na boisku. Antony w ostatnich tygodniach zasiadał głównie na ławce rezerwowych. Jego sytuacją zainteresowały się media, które sugerowały, że Manchester United może być zimą zainteresowany wypożyczeniem 23-latka. W grę ponoć wchodził powrót do ojczyzny, gdzie mógłby szlifować swoją formę.

Do takiego ruchu jednak nie dojdzie. Ten Hag wciąż pokłada spore nadzieje w podopiecznym i wierzy, że ten udowodni swoją wartość. Zimowy transfer nie wchodzi więc w grę. Niewykluczone jednak, że jeśli Antony do końca sezonu będzie wyglądał mizernie, Czerwone Diabły wystawią go na listę sprzedażową.

