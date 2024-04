dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Niko Kovac przejmie Liverpool? Szokujące doniesienia

Liverpool musi powoli przygotowywać się do kolejnego sezonu, w którym na ławce trenerskiej The Reds nie będzie już Juergena Kloppa. Przypomnijmy, że niemiecki trener zapowiedział odejście z angielskiego klubu, ponieważ chce odpocząć od zawodu. Klub z Anfield rozpoczął więc poszukiwania następcy 56-letniego szkoleniowca. Do tej pory faworytem do przejęcia Liverpoolu był Ruben Amorim.

Opiekun Sportingu Lizbona zaprzeczył jednak ostatnim plotkom, które sugerowały, że prowadzi on rozmowy z włodarzami The Reds. Jak poinformowała brytyjska gazeta “Daily Mail”, nowym kandydatem na objęcie Liverpoolu jest Niko Kovac. To dość niespodziewane informacje – urodzony w Berlinie chorwacki menedżer pozostaje bez zatrudnienia od marca 2024 roku, kiedy to został zwolniony z Wolfsburga.

52-latek w przeszłości trenował AS Monaco, Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt oraz reprezentację Chorwacji. Niko Kovac największe sukcesy święcił rzecz jasna jako szkoleniowiec Bawarczyków, z którym w kampanii 2018/2019 wygrał mistrzostwo, puchar i superpuchar.

Liverpool ostatnio przeżywa kryzys – poniósł dwie porażki z rzędu. Podopieczni Juergena Kloppa przegrali aż 0:3 z Atalatną Bergamo w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europy, a w 33. kolejce Premier League nie poradzili sobie z Crystal Palace (0:1).