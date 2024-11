Jakub Kamiński wraca do treningów po kontuzji, której nabawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Informacje w tej sprawie przekazał trener VfL Wolfsburg, Ralph Hasenhuttl na konferencji prasowej.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński wraca do treningów z VfL Wolfsburg

Podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski kilku naszych piłkarzy nabawiło się urazów. Niektóre z nich są drobne, inne zaś nieco bardziej poważne. Każdy jednak skutkował pauzą od gry. Jednym z takich graczy jest Jakub Kamiński, który podczas spotkania ze Szkocją doszło do kontuzji – skrzydłowy naderwał mięsień w nodze. W jego miejsce wszedł wówczas Tymoteusz Puchacz, a pierwsze diagnozy mówiły nawet o trzech tygodniach przerwy.

Okazuje się jednak, że ze zdrowiem Jakuba Kamińskiego jest już lepiej i będzie on mógł wrócić do treningów ze swoją drużyną już teraz. To bardzo dobra informacja dla wszystkich kibiców, którą na konferencji prasowej udzielił trener VfL Wolfsburg, Ralph Hasenhuttl.

– Możliwe, że Kuba Kamiński wróci już jutro do pełnych treningów z drużyną. Nie jest jeszcze w stuprocentowej formie, ale wszystko ze zdrowiem wygląda dobrze. Jutro zdecydujemy, czy jest sens włączyć go do kadry na mecz – powiedział trener Ralph Hasenhuttl na wczorajszej konferencji prasowej.

22-letni skrzydłowy w tym sezonie rozegrał 11 spotkań i zanotował trzy asysty. Jego umowa z VfL Wolfsburg wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na 6 milionów euro.

