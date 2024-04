Jadon Sancho wciąż rozważa powrót do Manchesteru United. Jak podaje brytyjski portal iNews Anglik może wrócić na Old Trafford w przypadku jeśli zwolniony zostanie Erik ten Hag.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho wróci, jeśli ten Hag odejdzie

Manchester United latem 2021 roku przeprowadził jeden z głośniejszych transferów w historii klubu. Na Old Trafford za kwotę 85 milionów euro trafił Jadon Sancho. Historia Anglika i Czerwonych Diabłów nie należała jednak do udanych, a duży wpływ na taki obrót spraw miała osoba obecnego szkoleniowca zespołu Erika ten Haga. Konflikt na linii piłkarz – trener spowodował, że skrzydłowy nie wyobrażał sobie dalszej gry pod jego wodzą. Z tego względu zimą trafił na wypożyczenie do Borussii Dortmund.

Jak podaje portal iNews przygoda Sancho z Manchesterem wcale nie musi być definitywnie zakończona. 24-latek ma rozważyć powrót do klubu pod warunkiem, że Holender nie będzie w nim trenerem. Cały konflikt Sancho z ten Hagiem rozegrał się o wpis w mediach społecznościowych, w którym piłkarz publicznie podważył słowa menadżera. Od tamtego momentu nie uczestniczył w treningach z resztą zespołu.

Druga przygoda w Dortmundzie bez szału

Jadon Sancho dość szybko wywalczył sobie miejsce w składzie Borussii Dortmund. Mimo to jego występy w niemieckim klubie nie są wybitne. Póki co Anglik rozegrał 14 spotkań, w których strzelił tylko dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Łącznie na boisku spędził 995 minut. Wciąż nie wiadomo jak BvB zapatruje się na dalszą przyszłość Sancho na Signal Iduna Park. Trzeba pamiętać, że w umowie wypożyczenia nie została zawarta klauzula odnośnie ceny wykupu.