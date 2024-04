Massimiliano Allegri może obrać zaskakujący kierunek po zakończeniu sezonu. Jak donosi portal calciomercato.it szkoleniowiec Juventusu jest kandydatem do objęcia posady trenera Bayernu Monachium.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Bayern myśli o Allegrim, pomóc ma nowy konsultant

Massimiliano Allegri wciąż nie może być pewny pozostania w Turynie na przyszły sezon. Duża część kibiców Juventusu domaga się zmian na ławce trenerskiej. Aktualnie coraz więcej wskazuje na to, że władze klubu przychylą się do stanowiska fanów i zdecydują się rozstać z 56-letnim szkoleniowcem.

Według najnowszych informacji prosto z Włoch wynika, że opiekun Starej Damy jest mocnym kandydatem do objęcia funkcji trenera Bayernu Monachium. Tak przynajmniej twierdzi portal calciomercato.it. Ich zdaniem kluczową rolę w zatrudnieniu Allegriego może odegrać Ariedo Braida, który ma zostać konsultantem Bawarczyków od przyszłego sezonu. Warto zaznaczyć, że Braida ma doskonałe relacje z Karlem Heinzem Rummenigge.

Fani mają dość Allegriego, czas na zmianę

Posada Włocha w Juventusie do końca ubiegłego roku była niezachwiana. Turyńczycy dzielnie walczyli w lidze, a część ekspertów typowała ich jako bezpośredniego rywala Interu w walce o Scudetto. Wszystko zmieniło się po nowym roku, gdy Bianconeri wpadli w poważny kryzys, a szanse na mistrzostwo zostały rozwiane. Co więcej, podopieczni Allegriego do ostatniej kolejki sezonu będą drżeć o miejsce w TOP4, bowiem w lidze wyprzedził ich już AC Milan, zaś przewaga nad Bolonią i Romą drastycznie zmalała.

Fani Juve stracili wiarę w to, że Allegri będzie w stanie wznieść zespół na wyższy poziom. Celem klubu jest walka o najwyższe trofea, a tego w ostatnich latach w stolicy Piemontu brakuje. 56-latek drugą przygodę z Juventusuem rozpoczął od sezonu 2021/2022. W tym czasie prowadził drużynę w 144 meczach, z których wygrał 79 spotkań. Średnio zdobywa 1.86 punktu na mecz. Od momentu powrotu do klubu nie zdobył z nim ani jednego trofeum.