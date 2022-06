Pressfocus Na zdjęciu: William Saliba

Olympique Marsylia nie zdecydował się wykupić z Arsenal FC Williama Saliby, w związku z czym francuski obrońca zmuszony był wrócić do Londynu. 21-latek zamierza udowodnić na The Emirates Stadium, że jest już gotów do gry w drużynie Kanonierów.

William Saliba nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania w pierwszej drużynie Arsenal FC

Francuski obrońca liczy, że w nowym sezonie ta sytuacja ulegnie zmianie

Zdaniem Mikela Artety, Saliba jest już gotów do rywalizacji o grę w pierwszym składzie Kanonierów

Najlepszy młody piłkarz w Ligue 1

William Saliba do Arsenal FC trafił w 2020 r. z AS Saint-Etienne, ale od tego czasu nie było mu dane zadebiutować w pierwszym zespole Kanonierów. W związku z tym dwukrotnie był wypożyczany do ojczyzny – do OGC Nice (wiosna 2021) oraz Olympique Marsylia (sezon 2021/2022). W drużynie ze Stade Velodrome z miejsca stał się gwiazdą numer jeden. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 52 meczach, walnie przyczyniając się do wicemistrzostwa Francji marsylczyków oraz powrotu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To zaowocowało również nagrodą dla najlepszego młodego gracza w Ligue 1, a także debiutem w reprezentacji Francji.

Saliba wielokrotnie podkreślał, że bardzo dobrze czuje się na Lazurowym Wybrzeżu i z chęcią zostałby w OM także na kolejny sezon. Działacze Les Olimpiens nie zdecydowali się jednak na wykupienie albo kolejne wypożyczenie Saliby, w związku z tym ten wrócił na Wyspy Brytyjskie. W rozmowie z Telefoot zapowiedział jednak, że w nowych rozgrywkach zrobi wszystko, aby udowodnić, że zasługuje na grę w klubie z The Emirates Stadium.

Saliba zebrał niezbędne doświadczenie

– Należę do Arsenalu i wciąż mam jeszcze dwa lata ważny kontrakt z tym klubem. Okres przygotowawczy do sezonu 2022/2023 przepracuje więc w londyńskim klubie – przyznał 2-krotny reprezentant Francji.

– Nie rozegrałem jeszcze żadnego spotkania w Arsenalu i chcę wszystkim udowodnić, że jestem godzien gry w takim klubie. Wszystko zależy teraz ode mnie. Odejście z drużyny w taki sposób, byłoby bowiem wstydem – dodał.

Wcześniej menedżer The Gunners, Mikel Arteta przyznał, że wypożyczenie Saliby było dobrym rozwiązaniem, zarówno dla klubu, jak i samego zawodnika. – Podjęliśmy właściwą decyzję. Zostając w Arsenalu i mając za rywali do gry w pierwszym składzie Bena White`a czy Gabriela, nie miałby połowy meczów na koncie, które rozegrał w Olympique Marsylia. Teraz jest już gotowy, aby konkurować z nim, zdobył niezbędne doświadczenie – potwierdził hiszpański szkoleniowiec.

