Pressfocus Na zdjęciu: William Saliba

Wypożyczony z Arsenal FC do Olympique Marsylia, William Saliba jest jednym z najlepszych obrońców w Ligue 1 sezonie 2021/2022. W lipcu 20-latek powinien już wrócić na The Emirates Stadium, ale młody defensor między wierszami daje znać, że chętnie pozostałby dłużej na Lazurowym Wybrzeżu.

W rozgrywkach 2021/2022 William Saliba rozegrał 40 meczów dla Olympique Marsylia

W Arsenal FC do tej pory nie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie

Nic dziwnego więc, że 20-latek nie pali się do powrotu do Londynu

Doceniony przez Deschampsa

William Saliba do Londynu trafił latem 2020. Od tego czasu nie było mu jednak dane wystąpić w pierwszym zespole Arsenal FC. Jego bilans to sześć meczów w rozgrywkach Premier League 2 oraz trzy w rozgrywkach EFL Trophy. Drugą część sezonu 2020/2021 środkowy obrońca spędził na wypożyczeniu w OGC Nice, zaś od początku kampanii 2021/2022 przebywa czasowo w Olympique Marsylia.

Na Stade Velodrome z miejsca stał się podstawowym obrońcą, na wszystkich frontach rozgrywając 40 spotkań. Jego dobra postawa nie uszła uwadze selekcjonera reprezentacji Francji, Didiera Deschampsa, który powołał Salibę na marcowe mecze towarzyskie mistrzów świata 2018 z Wybrzeżem Kości Słoniowej i RPA. O młodziana coraz mocniej dopytuje również Arsenal FC, ale z wypowiedzi samego zainteresowanego można wywnioskować, że wcale nie pali mu się do powrotu na The Emirates Stadium.

Rozmowy między majem a czerwcem

– Nigdy nie ukrywałem, że czuję się tu dobrze. Nie wiem co przyniesie moja przyszłość, zostały bowiem jeszcze dwa miesiące. W chwili obecnej najważniejsze dla nas to zakwalifikować się do Ligi Mistrzów oraz dojść jak najdalej w Lidze Konferencji – przyznał Saliba w rozmowie z RMC Sport.

– Myślę, że rozmowy pomiędzy Arsenalem a Olympique odbędą się gdzieś w maju albo czerwcu. I wtedy zdecydujemy co dalej. Pozostanie tutaj na pewno nie byłoby złym pomysłem, wręcz przeciwnie. Znam już miasto, kolegów, szkoleniowca. Ale wiem też, że to nie zależy ode mnie – dodał.