Bukayo Saka udzielił wywiadu Sky Sports, w którym mówił o swoim przywiązaniu do Arsenalu. Młody Anglik był za młodu na testach w Tottenhamie, ale twierdzi, że od razu wiedział, iż chce zostać Kanonierem.

Saka: Arsenal dbał o młodzież, wiedziałem, że tu mogę się rozwinąć

Bukayo Saka jest związany z Arsenalem od ósmego roku życia. To wówczas, podczas gry dla lokalnej drużyny Greenford Celtic wypatrzyli go skauci Kanonierów, ale też Chelsea, Watfordu i Tottenhamu. Mimo, że Anglik był na testach w Spurs dziś przyznaje, że od zawsze chciał trafić na Emirates Stadium.

– Myślę, że Arsenal zawsze był tym klubem, do którego chciałem trafić. Wyglądało na to, że pokładają wiele nadziei w młodzieży. Widać było piłkarzy, którzy przeszli od Hale End [akademii Arsenalu – przyp. PP] do London Colney [ośrodka treningowego Kanonierów – przyp. PP]. Mój ojciec również mocno uwierzył w ten projekt, no i kochał Arsene’a Wengera. Myślę, że Arsenal był w sercach członków mojej rodziny, więc go wybraliśmy – wyznał młody reprezentant Anglii.

Dziś akademią Hale End zajmuje się były kapitan klubu, Per Mertesacker.

– Gdy tylko podpisujesz umowę i zaczynasz swoją przygodę w Hale End, uczysz się historii Arsenalu. Wiesz, które mecze są najważniejsze – przyznał Saka. Skrzydłowy nie zaznał jeszcze uczucia triumfu na stadionie Tottenhamu, ale u siebie Kanonierzy wygrali w tym sezonie 3:1, a Saka zanotował bramkę i asystę. – Ten mecz nas naprawdę wzmocnił. Podniósł na duchu każdego w klubie, od zawodników po fanów. Pozwolił nam wierzyć, że możemy osiągnąć coś wyjątkowego w tym sezonie. Odzyskaliśmy dzięki niemu wiarę w siebie, którą część ludzi zgubiła – przyznał 20-latek. Nie ukrywał też, w jakich rozgrywkach chciałby występować. – Myślę, że Liga Mistrzów wytworzyła tak wiele wyjątkowych nocy, że moim marzeniem pozostaje przeżycie takiego doświadczenia. Oby wielokrotnie – dodał Anglik.

Saka w tym sezonie rozegrał już 26 meczów. Zanotował w nich siedem bramek i cztery asysty. Jego Kanonierzy pozostają w walce o miejsce gwarantujące udział w wymarzonej Lidze Mistrzów. Obecnie tracą do czwartego West Hamu cztery punkty, ale rozegrali o trzy mecze mniej. Już w czwartek mogą zmniejszyć swoją stratę do rywali zza miedzy, jeśli pokonają Wolverhampton.

