News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy wyróżnił Joshuę Zirkzee

Niedzielne zmagania w rozgrywkach Premier League zakończy wielki hit. Manchester United przed własną publicznością podejmie Chelsea. „Czerwone Diabły” przystąpią do tej rywalizacji już bez Erika ten Haga, który został zwolniony. Holenderskiego trenera chwilowo zastąpił jego rodak – Ruud van Nistelrooy. Lada moment jednak na Old Trafford wyląduje Ruben Amorim.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Tymczasem przed meczem Ruud van Nistelrooy został poproszony przez dziennikarzy o opinię na temat Joshuy Zirkzee. Tymczasowy szkoleniowiec Manchesteru United postanowił wyróżnić holenderskiego napastnika. Trener uważa również, że 23-latek jest innym typem dziewiątki niż Rasmus Hojlund.

– Joshua Zirkzee to podobny przypadek, jak Manuel Ugarte. Josh przyszedł do nas, jest młodym piłkarzem z dużym potencjałem. To typowa dziewiątka w takim sensie, że bardzo dobrze przetrzymuje piłkę, jest bardzo mocny jeśli chodzi o kombinacyjne akcje. Ma inną charakterystykę niż Rasmus – powiedział Ruud van Nistelrooy, cytowany przez serwis „DevilPage”.

Joshua Zirkzee do tej pory rozegrał 14 spotkań w koszulce Manchester United. Statystyki Holendra nie są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie tylko jedno trafienie oraz dwie asysty. 23-latek gola strzelił w swoim debiucie przeciwko Fulham.