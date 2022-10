fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo i jego pobyt w Man Utd budzi sporo kontrowersji. Tymczasem ostatnio w obronę Portugalczyka wziął Roy Keane. Irlandczyk podzielił się opinią na temat sytuacji wokół 37-latka.

Cristiano Ronaldo nie przekonuje Erika ten Haga

Menedżer Man Utd konsekwentnie pomija Portugalczyka przy ustalaniu składu

37-latek wciąż jest głodny gry, ale musi się godzić z decyzjami swojego szefa

Ronaldo rozczarowany swoją sytuacją w Man Utd

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd w minionym roku. Portugalczyk miał być gwarancją powrotu na szczyt Czerwonych Diabłów. Ostatecznie jednak ekipa z Old Trafford nie tylko nie wywalczyła mistrzostwa Premier League, ale też nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. Tym samym do odbudowy siły drużyny został powołany Erik ten Hag. Holender decyduje się często na podejmowanie kontrowersyjnych decyzji.

– Ten Hag jest rozczarowany, że Ronaldo nie chciał wytrzymać do końca meczu na stadionie, ale on ma już dość tej sytuacji. Stracił głowę. Byłbym bardziej zmartwiony, gdyby Ronaldo co tydzień siedział na ławce i śmiał się do łez, nie martwiąc się tym. Myślę, że facet się martwi – mówił Roy Keane cytowany przez Daily Mail.

– Kocha klub, chce grać i musi grać. Oczywiście Ronaldo nie jest już piłkarzem, którym był dziesięć lat temu. W każdym razie w poprzedniej kampanii był najlepszym strzelcem drużyny i to nie było dziełem przypadku. Trafił do Manchesteru United, słabego Manchesteru United, bardzo słabego, ale mimo wszystko potrafił utrzymać swoją skuteczność – dodał Irlandczyk.

Cristiao Ronaldo został ostatnio zawieszony przez klub, co skutkowały tym, że musiał trenować z zespołem młodzieżowych Man Utd. Ponadto Portugalczyk musiał pogodzić się z karą finansową. Było to efektem tego, że opuścił stadion w trakcie spotkania z Tottenhamem Hotspur. Zostało to odebrane jako brak szacunku dla klubu pracodawcy przez przedstawicieli władz Manchesteru United.

