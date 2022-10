PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Brytyjski The Mirror jest przekonany, że Erik ten Hag chciałby, aby Cristiano Ronaldo już w styczniu odszedł z Manchesteru United. W ostatnich dniach znów sporo mówi się o problemach Cristiano Ronaldo na Old Trafford.

Burza wokół Cristiano Ronaldo narasta

Media są przekonane, że Ten Hag chciałby pozbyć się Portugalczyka

Napastnik w styczniu może opuścić Manchester United

Dni Cristiano Ronaldo na Old Trafford policzone

Po burzliwym początku sezonu i spekulacjach transferowych z udziałem Cristiano Ronaldo wydawało się, że sytuacja się już uspokoiła i Portugalczyk zostanie w klubie do końca sezonu walcząc o swoje miejsce w składzie.

Tak się jednak nie stało. W ubiegłą środę podczas meczu Manchesteru United z Tottenhamem Cristiano Ronaldo odmówił wejścia na boisko w drugiej połowie meczu, po czym przed końcowym gwizdkiem arbitra udał się do szatni. To wywołało burzę w klubie z Old Trafford, a Portugalczyk został odsunięty od składu na sobotni mecz z Chelsea.

Według The Mirror, Erik ten Hag ma już dość humorów Cristiano Ronaldo oraz trudnej współpracy z Portugalczykiem. Mimo, iż holenderski menedżer wielokrotnie powtarzał, że wierzy w swojego zawodnika, dziennikarze uważają, że jest to tak zwane robienie dobrej miny do złej gry, a Ten Hag zdecydowanie wolałby pozbyć Ronaldo z drużyny United.

Manchester United ma obecnie trzy możliwości pozbycia się Portugalczyka. Pierwszą z nich jest rozwiązanie kontraktu i wypłacenie mu należnej pensji. Druga to próba zerwania umowy ze względów dyscyplinarnych, co jednak wiązałoby się z długotrwałym procesem, a trzecia i najłatwiejsza to sprzedaż napastnika. Mówi się, że Ronaldo mógłby przenieść się do któregoś z klubów MLS.

